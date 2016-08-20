Батон-Руж, США, 20 августа, 2016, 04:24 — ИА Регнум. Власти считают ущерб от наводнения в Луизиане равным $21 млрд. Об этом 20 августа, со ссылкой на заявление Губернатора штата, сообщает The Washington Post.

Василий Верещагин. Всемирный потоп. 1869

По словам губернатора штата Луизиана Джон Белл Эдвардс, в результате наводнения оказалось затоплено 110 тыс. домохозяйств, многие дома не подлежат восстановлению. Примерный ущерб, нанесенный наводнением инфраструктуре штата, частным лицам и государству, власти оценивают в $21 млрд.

По словам очевидцев события и экспертов, наводнение в Луизиане — «катастрофа национального масштаба», сравнимая по масштабу разрушений даже не с ураганом «Сэнди» 2012 года, а с более ранним наводнением в Новом Орлеане. К счастью, стихия на этот раз унесла на порядки меньше жизней, чем в 2005 году, но экономический ущерб от наводнения в Луизиане может оказаться сопоставимым.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 августа правительство США «урезало» максимальный размер компенсации пострадавшим жителям Луизианы до $33 тыс. Не помогли даже миллионные пожертвования Тэйлор Свифт, Леди Гаги и других известных американцев, а также обращение Барака Обамы к нации с призывом сплочению и помощи — людей, обратившихся за компенсацией, оказалось слишком много, около 90 тыс. человек.