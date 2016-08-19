Бухарест, 20 августа, 2016, 01:43 — ИА Регнум. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску считает, что Бухаресту пришло время начать переговоры с Москвой о присоединении Молдавии к Румынии. Как сообщает румынское государственное ИА Agerpres, об этом Бэсеску заявил в рамках Летнего университета в Извору Мурешулуй.

ИА REGNUM

«Я считаю, что имеется достаточно аргументов для начала переговоров с Москвой по этому вопросу», — сказал бывший глава румынского государства. По его словам, Румыния должна использовать тот «аргумент, что в Республике Молдова проживает румынское меньшинство» и обращать внимание на действия и заявления самой Москвы относительно защиты русскоязычных граждан.

«Позиция Путина в том, что если где-то в этом мире, на каких-нибудь кусках территорий, проживает большинство говорящее по-русски, то матушка Россия берет на себя заботу о них и их защиту. Румыния вправе вести переговоры с Москвой пользуясь той же логикой, тот факт, что в Республике Молдова проживает румынское население может стать точкой начала переговоров», — отметил Бэсеску.

По его словам, переговоры с Москвой надо начинать как можно скорее. «Они будут длиться долго, но, скорее всего как раз к этому времени в Республике Молдова большинство захочет объединения», — считает экс-президент

Он также отметил, что румынская дипломатия должна быть более энергичной, не столь «осторожной» и не должна бояться расстроить Москву. «Я знаю Путина. Он человек, с которым можно говорить прямо, даже если он настаивает на своем. (…) Москва не столь непрозрачна, как кажется, и Бухарест не настолько непрозрачен в отношениях с Москвой, как кажется. Конечно, в Бухаресте чувствуется политика крайней настороженности к Москве, и не только к Москве. Потому что в течение уже двух лет не наблюдается прогресса. Но Бухарест обязан преодолеть устаревший вид дипломатии и перейти к энергичной дипломатии, по крайней мере, в вопросе Республики Молдова», — считает Бэсеску.

Он заявил, что объединение Румынии и Молдавии невозможно вместе с Приднестровьем в составе Молдавии, поскольку «Европейский союз не пожелает импорта замороженных конфликтов». «Здесь мы должны быть предельно честными. Объединение с Приднестровьем в составе Молдавии невозможно по двум причинам. Во-первых, никто не может обосновать принадлежность Приднестровья к Румынии, если говорить об исторической несправедливости пакта Молотова-Риббентропа. Во-вторых, потому что Российская Федерация не выведет свои войска и военную технику из Приднестровья, а объединение с Приднестровьем, находящимся под оккупацией, не будет принято ни одной страной ЕС, поскольку будет означать импорт замороженного конфликта в ЕС», — сказал Бэсеску.

Бывший президент Румынии также отметил, что речь не идет о «насильственном объединении», но об объединении политическим решением, будь-то принятым путем референдума, либо по решению парламентов двух стран. «Но для этого, чтобы этот процесс прошел успешно, мы должны продолжать то, что я называю румынизацией Республики Молдова, возврат к румынизму, и это может быть сделано только путем культурного влияния, увеличением количества стипендий, предоставленных молодому поколению для учебы в Румынии, увеличением числа румынских граждан проживающих на территории Республики Молдова», — сказал бывший румынский лидер.

«Не считайте меня человеком, ушедшим из политики. Вся моя жизнь будет посвящена этой цели [присоединения Молдавии]. Может быть, мы можем сделать это до 2018 года, к 100 летию объединения», — сказал Бэсеску и признался, что идея объединения с Молдавией для него «дороже всего — кроме собственных внуков».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Бэсеску рассказывал, что в период двух президентских мандатов не раз обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему Молдавии.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики «Республики Молдова», румынами себя назвали 2,2% жителей республики, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.

Между тем сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.

В настоящее время, согласно опросу «Барометр общественного мнения», за объединение с Румынией выступает около 21% жителей Молдавии, около 53% против, остальные — не определились.