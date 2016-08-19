Москва, 20 августа, 2016, 01:08 — ИА Регнум. В работе Всероссийского августовского совещания педагогических работников примут участие премьер-министр России Дмитрий Медведем и министр образования и науки Ольга Васильева. Мероприятие пройдет в субботу, 20 августа, на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы, сообщает пресс-служба Правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Глава кабинета министров примет участие в пленарном заседании. На мероприятии планируется обсудить вопросы повышения профессионального стандарта педагога, инфраструктуру школьного образования, а также рассмотреть возможности снижения бюрократической нагрузки на педагогов.

Участники совещания, в котором принимают участие представители различных ведомств, ставят перед собой задачу по достижению новых образовательных результатов. В работе принимают участие более 500 учителей, в том числе победители конкурса «Учитель года» и другие заслуженные педагоги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 19 августа, президент России Владимир Путин назначил на должность министра образования и науки Ольгу Васильеву. Ее предшественник теперь займется государственной работой на посту спецпредставителя президента РФ по торгово-экономическим связям с Украиной.

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