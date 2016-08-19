Москва, 19 августа, 2016, 23:37 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры попадания крылатых ракет «Калибр» по объектам запрещенной в России террористической организации «Джехат-ан-Нусра» в Сирийской Арабской республики. Соответствующие видеозаписи распространила сегодня, 19 августа пресс-служба министерства обороны России.

Минобороны.рф Пуск крылатых ракет «Калибр» по объектам «Джебхат ан-Нусра» в Сирии из акватории Средиземного моря

На первой видеозаписи видно, как крылатая ракета «Калибр» уничтожает завод террористов по производству минометных снарядов.

На второй видеозаписи крылатая ракета «Калибр» уничтожает командный пункт «ан-Нусры».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что два ракетных корабля ВМФ РФ — «Серпухов» и «Зеленый дол» — из акватории Средиземного моря нанесли ракетный удар по целям террористов в Сирии.

Было выпущено три крылатые ракеты «Калибр», которые поразили цели террористов в районе Алеппо.