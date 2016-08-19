Минск, 19 августа, 2016, 23:11 — ИА Регнум. В Минске возбуждено уголовное дело в отношении молодой пары, вступившей в интимную связь прямо на тротуаре под окнами многоэтажного дома. Об этом 19 августа сообщил представитель ГУБОПиК МВД Белоруссии в эфире телеканала «Беларусь 1».

Геннадий Шлыков. Кокетка

«Молодые люди, выражая явное неуважение к обществу, совершили половой акт во дворе жилого дома», — сообщил представитель ведомства, отметив, что «преступление совершили двое граждан Беларуси, проживающие в Минске — 17-летняя девушка и 19-летний парень».

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 339 УК Белоруссии «Хулиганство, совершённое группой лиц», которая предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до трёх лет, либо лишения свободы на срок от года до шести лет.

Сообщается, что молодой человек был задержан представителями подразделения по борьбе с организованной преступностью, в его квартире проведён обыск. МВД также установило, что подозреваемый является членом «незарегистрированного неполитизированного объединения футбольных фанатов одного из минских клубов».

Напомним, фото молодой пары, занимающейся сексом на улице Скрипникова в минском микрорайоне Сухарево широко разошлось в социальных сетях в июле этого года. В ГУВД Мингорисполкома сперва заявили, что данного эпизода в действительности не было, а фото было просто найдено на просторах интернета, однако теперь история месячной давности получила продолжение.

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