Филадельфия, США, 19 августа, 2016, 23:11 — ИА Регнум. Исламский проповедник Фетуллах Гюлен, которого режим турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняет в организации военного мятежа в ночь на 16 июля этого года, считает, что у Эрдоганан и его команды просто не было других вариантов, кроме как пойти на сближение с Россией. Об этом суфий Гюлен заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, которое опубликовано сегодня, 19 августа.

spektrum.al Фетхуллах Гюлен

Гюлен напомнил, что в последнее время российско-турецкие отношения переживали взлеты и падения, после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Более полугода Анкара упорствовала и не желала признавать своей вины в этом инциденте.

Гюлен уверен, что тяжелая внутриполитическая ситуации в Турции, оставила Эрдогану мало выбора и ему пришлось пойти на сближение с Москвой. «Сейчас у Турции много проблем. И я думаю, что эти шаги (сближение с Москвой, — прим ред.) олицетворяют собой отчаянные действия из-за недостатка альтернативных вариантов», — сказал суфийский проповедник.

При этом Гюлен уверен, что президент России Владимир Путин не будет бросаться в объятия Эрдогана, так как понимает, что на сближение с Москвой его толкнули обстоятельства, а не искреннее желание.

«Но нужно понимать, что Путин — очень умный человек, очень умный лидер, и я не думаю, что действия (президента Турции Тайипа) Эрдогана смогут легко ввести его в заблуждение», — сказал проповедник.

Напомним, попытка госпереворота в Турции была совершена менее чем через две недели после того, как Эрдоган отправил сигнал в Москву о готовности идти на компромисс и принести извинения за инцидент с Су-24.

После того, как Эрдогану удалось справиться с мятежниками, он заявил, что переворот — дело рук Гюлена и его последователей. Также Эрдоган заявил, что Запад помогал мятежникам. Косвенно об этом свидетельствует то, что Гюлен уже много лет проживает в США и Вашингтон не собирается его выдавать Эрдогану.

Также, сразу после переворота турецкие официальные лица заявили, что летчик, который сбивал российский Су-24, был напрямую связан с мятежниками и последователями Гюлена. Четких доказательств этой связи пока не представлено.