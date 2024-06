Оттава, 19 августа, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо внёс изменения в свой кабинет, чтобы заполнить пробел, образованный в начале года после отставки министра, который лечится от наркомании, передаёт Reuters.

Бардиш Чаггер была приведена к присяге в качестве нового лидера правительства в Палате Общин. Кроме того, она сохранит свой предыдущий пост министра по делам малого бизнеса и туризма.

Трюдо подчеркнул необходимость этнического многообразия и равенства полов в его кабинете, взяв женщину в правительство.

Чаггер, дочь индийских иммигрантов, впервые заняла свой пост после выборов в 2015 году, когда Трюдо и его либеральная партия сменили консервативное правительство.

Она заменяет предыдущего лидера Палаты Общин Доминика Леблана, который стал министром рыболовства и океанов после того, как Хантер Туту подал в отставку в мае, чтобы получить лечение от наркомании.

Лидер правительства в Палате Общин (англ. Leader of the Government in the House of Commons, фр. Leader du gouvernement à la Chambre des communes) — министр, который отвечает за планирование и управление законодательной программы правительства.