Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Российская спортсменка Инна Тражукова, проигравшая схватку за бронзовую медаль Олимпиады-2016 в соревнованиях по вольной борьбе, обвинила президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили в оскорблениях и избиении, сообщает «Спорт-Экспресс».

A.Savin Михаил Мамиашвили

По словам спортсменки, по окончании состязаний ее встретил нетрезвый президент Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили, который грубил, хамил и ударил Тражукову два раза по лицу. Отмечается, что всё это происходило при свидетелях.

Спортсменка намерена по прилёту в Россию написать заявление в прокуратуру и сообщить об этом инциденте министру спорта России.

Напомним, что после неудачных выступлений Инны Тражуковой и Валерии Кобловой 18 августа в финальных поединках своих весовых категорий, президент Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили подверг их резкой критике и сравнил с ничтожествами.