Академик Велихов считает смену главы Минобрнауки «очень важным изменением»
Москва, 19 августа, 2016, 21:39 — ИА Регнум. Смена руководства министерства образования и науки России, который до сегодняшнего дня возглавлял Дмитрий Ливанов, очень важна и может принести прогресс в решении накопившихся в образовании и науке проблем, передает ТАСС слова академика РАН, почетного секретаря Общественной палаты Российской Федерации, почетного президента Российского научного центра «Курчатовский институт» Евгения Велихова.
«Я вижу, что здесь (в российском образовании и науке) очень много проблем накопилось… Я надеюсь, что в части науки и образования, где накопились большие проблемы, будет определенный прогресс», — сказал Евгений Велихов, комментируя смену главы Минобрнауки.
«Накопившиеся в сфере образования и науки проблемы Евгений Велихов отчасти связывает с курсом, проводимым Дмитрием Ливановым на посту главы Минобрнауки, однако отмечает, что смена главы ведомства связана не с тем, чтобы «сменить личность», а с тем, чтобы изменить политику министерства», — передает ТАСС.
«Есть наука фундаментальная, есть наука прикладная. На самом деле давно известно, что это грани одной и той же медали, поэтому отношение должно быть соответствующее, поэтому политика, которая была, должна быть у нас правильно сформулирована, потому что каждый тянет на себя: у РАН свои проблемы сегодня, министерства образования и науки — свои проблемы. Как-то объединить их сегодня — это серьезное руководство и в образовании, и в науке. Я надеюсь, что все это появится, но это только надежды», — отметил Евгений Велихов в беседе с журналистами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 19 августа, принял отставку министра образования Дмитрия Ливанова. По предложению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пост главы министерства образования и науки РФ заняла заместитель начальника управления Администрации президента по общественным проектам Ольга Васильева