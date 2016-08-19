Санкт-Петербург, 19 августа, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Гатчин (фракция КПРФ), вошедший в списки кандидатов от КПРФ на выборах Госдумы, не внес в свою декларацию о доходах и имуществе земельный участок в Ленинградской области.

assembly.spb.ru Юрий Гатчин (слева)

Этот следует из опубликованных Центризбиркомом фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Госдумы VII созыва, зарегистрированными в составе федерального списка КПРФ.

Как показала проверка, проведенная с помощью Росреестра, помимо указанного кандидатом имущества в его собственности находится земельный участок площадью 669 кв. метров в Ленинградской области.

Юрий Гатчин родился 16 апреля 1952 года в Красноярском крае. Окончил Ленинградский институт точной механики и оптики (ЛИТМО). Работал на строительстве Металлического завода в Ленинграде и на БАМе. С 1980 года ведет научную и педагогическую работу.

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (СПб НИУ ИТМО). Член КПРФ, секретарь Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ. В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, коллега Гатчина по Заксобранию, внефракционный депутат Ольга Галкина, баллотирующаяся в Госдуму и Заксобрание от «Партии роста», не указала в своей декларации квартиру и другое недвижимое имущество, которым она владеет на территории Москвы.

Однопартиец Гатчина, депутат Госдумы Владимир Бортко забыл указать небольшой доход, полученный от Госфильмофонда России.