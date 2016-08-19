Москва, 19 августа, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Банк России сообщил размер «дыры» в капитале лишенного лицензии в декабре прошлого года банка «Ренессанс». Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба Центробанка.

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Напомним, 14 декабря 2015 года регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Ренессанс». По данным ЦБ на 1 декабря 2015 года «Ренессанс» по величине активов занимал 242-е место в банковской системе России. После отзыва лицензии у «Ренессанса» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам этого банка около 9,5 млрд рублей.

В итоге, по оценкам временной администрации, стоимость активов ООО КБ «ренессанс» не превышает 5,5 млрд рублей, тогда как обязательства перед кредиторами составляли 9,5 млрд рублей.

Центробанк констатировал, что банк «Ренессанс» вел крайне высокорискованную кредитную политику, не создавая при этом адекватных рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, «Ренессанс» был вовлечен в проведение крайне сомнительных транзитных операций, в том числе по выводу денежных средств за границу в крупных объемах.

24 февраля Арбитражный суд Москвы признал «Ренессанс» банкротом. Следственные органы проводят проверку деятельности руководство банка.