Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Глава Мурманской области Андрей Чибис в своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Мурманск должен стать главным контейнерным хабом в Арктике.

Министерство информационной политики правительства Мурманской области Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«Значение Севморпути невозможно переоценить. Для Мурманской области — это мощнейшая точка роста», — отметил Чибис. По его словам, в минувшем году грузооборот Мурманского порта достиг 58 миллионов тонн, что на 3% выше уровня 2022 года. «Сегодня он входит в пятерку крупнейших портов страны», — подчеркнул Чибис.

Как добавил спецпредставитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов, обмеление Панамского канала и боевые действия, ведущиеся в Красном море, объективно требуют нового маршрута. На сегодняшний день многие компании стали возить свои грузы в обход Африки, минуя Суэц. Прирост нового безопасного маршрута составил 75%, а грузооборот Суэца значительно упал. По его словам, это весьма удачное время для развития Севморпути, который сочетает оба преимущества: короткий маршрут и безопасность.

Prusakova90 Владимир Панов

Панов также рассказал, что «Росатом» планирует в текущем году перевезти по СМП рекордный объем транзитных грузов в объеме три миллиона тонн относительно 2,1 млн тонн — годом ранее. Основным транзитным грузом впервые стала нефть.