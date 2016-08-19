Берлин, 19 августа, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Принимая во внимание «продолжающееся насилие в сирийском городе Алеппо», правительство Германии призывает Россию к немедленному началу объявленного режима прекращения огня, пишет немецкая газета Bild.

Минобороны.рф Война

Министерство иностранных дел ФРГ призвало Москву как можно скорее уточнить детали перемирия. Германия также считает важным, чтобы не активизировались боевые действия до вступления в силу режима прекращения огня, как это бывало ранее.

Ранее Россия согласилась с введением в действие каждую неделю 48-часового режима прекращения огня в Алеппо, где продолжается противостояние повстанцев и осаждающих город сил законного правительства Сирии.