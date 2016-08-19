Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Российская тхэквондистка Анастасия Барышникова в 1/8 финала Олимпийских игр в Рио уступила немке Рабии Гюлеч со счетом 8:9, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийские Игры — 2016

После этой схватки Анастасия Барышникова объяснила журналистам, что после второго пропущенного удара в голову она уже не смогла изменить ход поединка. С Рабией Гюлеч российская спортсменка уже не раз встречалась в ходе различных турниров.

Анастасия Барышникова является чемпионкой Европейских игр, четырехкратной чемпионкой Европы, призером чемпионатов мира, бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне — 2012.