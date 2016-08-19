Москва, 19 августа, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Порядка 103 тыс. кандидатов из 116 тыс. участников выборов всех уровней зарегистрировал ЦИК, сообщила Элла Памфилова в ходе заседания.

Советский плакат «Дружно на выборы!»

На выборах всех уровней, которые пройдут 18 сентября, были выдвинуты 116 623 кандидата от 49 партий и 6 общественных движений, из них зарегистрированы 103 226 кандидатов, уточнила глава ЦИК.

«По выборам депутатов Государственной думы от 20 партий выдвинуты 8071 кандидат, из них от 14 политических партий зарегистрированы 6545 кандидатов», — сообщила она. По федеральному избирательному округу на выборах в Госдуму VII созыва было выдвинуто 5625 кандидатов от 18 партий, из них зарегистрированы 4467 кандидатов от 14 партий. По одномандатным избирательным округам выдвинулись 2446 кандидатов, из которых 2142 были выдвинуты 17 политическими партиями, а 304 кандидата — в порядке самовыдвижения. Из них зарегистрировано 2078 кандидатов от 13 партий, в том числе 23 кандидата в порядке самовыдвижения, отметила Памфилова.

Выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: из 450 мандатов 225 получат кандидаты, идущие по партийным спискам, еще 225 будут распределены среди одномандатников.