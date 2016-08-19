Вольфсбург, Германия, 19 августа, 2016, 16:42 — ИА Регнум. После объявленной вчера (18 августа) остановки производства моделей Golf покупатели штурмуют Volkswagen (VW) звонками, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Kai Chan Vong Телефонный звонок

Продавец «фольксвагенов» из Солингена говорит, что немецкий автоконцерн уже получает первые звонки обеспокоенных клиентов. Последние волнуются по поводу того, что не смогут вовремя приобрести машины.

Из-за разногласий с главным поставщиком деталей приводного механизма в головном заводе VW остановлена лента по выпуску марки Golf. В Эмдене объявили неполный рабочий день.

Другой производитель деталей также не поставляет нужные материалы.

VW намерен решить конфликт через суд.