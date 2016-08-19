Ереван, 19 августа, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В городе Гюмри, на территории российской военной базы 19 августа завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве 7 человек, в котором обвиняется военнослужащий базы Валерий Пермяков.

Photolure Валерий Пермяков в зале судебных заседаний

Он отказался от права на выступление и последнее слово. Ранее Пермяков признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям (обвиняется в убийстве семи членов семьи Аветисянов (п. 5 и 8 ч.2 статьи 104 УК Армении), разбойном нападении (п.3 и 4 ч.2 статьи 175), попытке незаконного пересечения границы (ч.1 статьи 34−329).

Общественный защитник Пермякова Эдуард Агаджанян не стал оспаривать предъявленное своему подзащитному обвинение в убийстве и разбойном нападении, сообщает news.am.

Адвокат не согласился и ходатайствовал прекратить уголовное преследование и оправдать по части обвинения в попытке незаконного пересечения границы. По словам Агаджанян, напротив, факты говорят о том, что Пермяков не пытался пересечь границу, а нахождение вблизи границы вовсе не означает попытки незаконного пересечения, а было результатом незнания местности.

По мнению Агаджаняна, следствие проводилось со значительными упущениями, сбор фактов осуществлялся неполноценно, и во многом обвинение базируется не на фактах, а на признании подсудимого.

Такое же мнение в ходе судебного заседания выразил представитель интересов правопреемников семьи Аветисянов, Артур Сакунц, заявив, что следствие по делу было проведено с большими упущениями.

Сакунц привел ряд не озвученных в ходе судебного разбирательства обстоятельств. В частности, он отметил наличие на одежде подсудимого следов крови неизвестного лица.

По мнению Сакунца, странно также то обстоятельство, что после 15 минут пребывания в доме Аветисянов Пермяков оставил 2 окурка, а за гораздо более продолжительный промежуток времени в насосной станции, где Пермяков прятался около армяно-турецкой границы, нет ни одного окурка. Странно также то, что никто из соседей не слышал ни одного звука, хотя была выпущена целая очередь, а гуляющего несколько часов по городу с автоматом Пермякова никто не увидел.

Подводя итоги, Артур Сакунц подчеркнул, что следствие не выявило мотивы и обстоятельства преступления.

Приговор будет оглашен 23 августа.

Как ранее сообщали ИА REGNUM, на заседании суда 12 августа прокуратура Армении потребовала пожизненного заключения для Валерия Пермякова.

12 января 2015 года в Гюмри были убиты семь человек — члены одной семьи, включая двух малолетних детей, 2-летнюю девочку и 6-месячного мальчика. В совершении преступления обвиняется военнослужащий 102-й российской военной базы Валерий Пермяков, который признал свою вину.

В августе прошлого года пятый российский гарнизонный военный суд уже признал Валерия Пермякова виновным в дезертирстве с оружием, приговорив его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Дело по статье «Убийство» было выделено в отдельное производство и передано армянской стороне. Судебный процесс начался 18 декабря в суде общей юрисдикции Ширакской области, однако проходит на территории 102-й российской базы.