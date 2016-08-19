Москва, 19 августа, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В Центральном административном округе Москвы на деньги от оплаты парковок обустроят 186 дворовых территорий, сообщает пресс-служба АМПП. Планируется заменить асфальт, организовать детские площадки и зоны для отдыха, провести комплексное озеленение. Благоустройство планируют завершить к 1 сентября 2016 года.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Двор дома

«В этом году программа благоустройства по сравнению с прошлым годом расширена — за счет средств от платных парковок мы приводим в порядок 186 дворов. По 13 адресам мы организовали почти 300 машиномест во дворах. Выделенные средства позволили нам заменить более 170 тысяч кв. метров асфальто-бетонного покрытия, 370 объектов малых архитектурных форм на спортивных, детских площадках и игровых городках, отремонтировать 113,5 тысяч кв. метров газонов», — заявил префект ЦАО Москвы Владимир Говердовский.

Также за счет выделенных средств по итогам голосования на портале «Активный гражданин» в ЦАО будет благоустроено 16 территорий общего пользования. Самыми крупными из них станут два сквера — на улице Академика Петровского и Олимпийском проспекте, отметили в пресс-службе.

Напомним, в 2016 году Центральный округ получил от оплаты парковок 1 млрд 365 млн рублей. При участии жителей управы разработали планы благоустройства территорий и начали их реализацию. Согласно закону, не менее 10% мероприятий должны быть реализованы по инициативам жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Мирового рейтинга TomTom, в 2015 году пробки в Москве сократились на 6%. Компания фиксирует снижение загруженности дорог в российской столице второй год подряд. Согласно исследованию, индекс загруженности дорог в Москве, который в 2012 году составлял 57%, к 2014 году опустился до 50%, а в 2015 году сократился до 44%.