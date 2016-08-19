Душанбе, 19 августа, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Сотрудники милиции и администрации города Ходжент провели с начала 2016 года около 40 рейдов на рынках и в других торговых точках, в результате которых были выявлены и взяты на учет 643 женщины, носящие мусульманский платок. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил начальник городского отделения милиции Эмин Джалолов в ходе рабочего совещания у мэра города Ходжента, передает «Авеста».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусульманка

«В настоящее время на учете ОВД города состоят 643 женщины, носящие сатр и хиджаб, 513 из которых являются жителями города. Большинство из них являются жителями кварталов «Содирхон Хофиз», «Корирахмат Курбонов», «Раззак», «Масчиди Сарв», «Сари баланди». Сейчас эти кварталы находятся на особом контроле ОВД», — сообщил начальник ОВД.

Напомним, в Таджикистане в последние годы идет кампания по борьбе с ношением хиджабов. Не раз против ношения мусульманского платка высказывался и президент страны Эмомали Рахмон, приводя в пример свою супругу, которая повязывает белый платок сзади, «как его надевают кулябские матери и женщины».

«Почему вы подражаете чуждому? Думаете, что если наденете сатр и хиджаб, вам откроются двери в рай? Думаете, что вам забудутся ваши грехи? Лучше служите отцу и матери», — порекомендовал глава государства студентам на встрече с молодежью в Кулябском государственном университете в сентябре 2015 года.

Кроме того, усилить борьбу с ношением мусульманской одежды в конце мая 2016 года призвала глава Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Идигул Косимзода. Она обратилась к руководителям рынков и торговых центров, а также к представителям министерств и ведомств с призывом контролировать внешний вид сотрудниц и не допускать пропаганды «чуждой для таджичек одежды».