Магас, 19 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Креативно решили подойти к выборам власти Ингушетии. За активное участие в голосовании жителям субъекта пообещали в награду туристические поездки или бонус в виде строительства соцобъекта. Так, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на сходе жителей сельского поселения Галашки призвал сельчан принять участие в выборах депутатов Госдумы РФ и Народного собрания республики, которые пройдут 18 сентября этого года.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов. 1755

При этом он сообщил, что тот населенный пункт, где будет отмечена самая высокая явка избирателей, получит право на строительство нового объекта. Об этом ИА REGNUM 19 августа сообщили в пресс-службе главы региона.

Не менее заманчиво выглядит предложение комитета по туризму Ингушетии. Для активных избирателей ведомство пообещало организовать бесплатные групповые поездки в горы, пишет интернет-газета «Ингушетия». Как следует из предложения, участниками акции может стать любая организованная группа до 20 человек, которая примет участие в выборах, проголосовав за любую партию или кандидата, а после этого сделает общую фотографию прямо на избирательном участке.

«Для поездки в горы по экскурсионной программе, необходимо по окончании Единого дня выборов 18 сентября 2016 года явиться в комитет по туризму с пригласительными билетами с отметкой об участии в выборах. Всего планируется совершить 5 экскурсионных поездок», — цитирует сообщение комитета интернет-издание «Ингушетия».

Напомним, что в единый день голосования в Ингушетии состоятся выборы депутатов Государственной Думы VII созыва и Народное собрание республики VI созыва. На 136 участковых избирательных участков придут почти 212 тыс. избирателей.

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