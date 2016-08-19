Москва, 19 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. В последнее время тема введения военного положения на Украине не просто муссируется, но и старательно тиражируется, несмотря на, мягко говоря, невыгодность такого поворота событий для главного транслятора сообщений — Петра Порошенко. В чем же секрет такой информационной комбинации — частые заявления на фоне отсутствия шагов в сторону реализации? Необходимо понимать, что введение военного положения на Украине — это, прежде всего, передача власти или силовым структурам, а проще, в конечном итоге — от политических структур к военным, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

OpenClipart-Vectors Бумеранг

По его мнению, «всё это будет означать свертывание деятельности политических партий, ограничение деятельности парламента, усиление роли исполнительной власти. В последней вся полнота власти переходит военным или другим силовым структурам. Вводится комендантский час, а порой и особый режим на отдельных предприятиях, регулируется система поставки продовольствия и многое другое. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что введение военного положения при том, что все время о нем говорит Порошенко, в конечном итоге невыгодно будет для самого Порошенко. Подписав указ о введении военного положения в стране, Порошенко сильно рискует потерять власть, потому что в данном случае не исключен вариант, при котором в конечном итоге может быть произведен и военный переворот в стране, а значит, в результате власть возьмет кто-нибудь из диктаторов на Украине».

«Кто может взять власть из диктаторов — можно гадать, выбор здесь достаточный. Ну, например, одна из кандидатур — фигура Авакова. Не исключено, что это может быть и кто-то из министерства обороны Украины. Поэтому все разговоры о введении военного положения для Порошенко должны оставаться только разговорами: «Смотрите, я введу, я введу!» Но на самом деле он понимает, что введение военного положения не в его интересах. Оно, прежде всего, сильно ограничит его возможности дальнейшего накопления его же собственного капитала. В данном случае можно говорить о том, что в реальности действительно может прийти к власти военная хунта, которой не составит труда убрать и самого Порошенко», — считает эксперт.

«Как минимум, при сценарии военного положения, военные потребуют более жесткий контроль за финансовыми потоками в стране. И, безусловно, из-за этого контроля и Порошенко может лишиться финансов, и тот же Гройсман, как председатель правительства. В общем-то в этом уже и будет заключаться военный переворот, когда военные отберут возможность контролировать расходования притоков финансовых средств. Ведение военного положения обернется Порошенко бумерангом», — отметил Перенджиев.

«Похоже, что финансы — это единственное, что на данный момент контролирует президент Украины. Судите сами, жалуясь Назарбаеву, он, в частности, заявляет, что не контролирует ни парламент, ни политические процессы, а если предположить, что не знает, какие диверсанты и где действуют (хотя они действуют вполне организованно и их действия планируются в Генеральном штабе вооруженных сил Украины), то и армия, образно говоря, не его плацдарм. Тогда что на сегодняшний день контролирует Порошенко в стране? Вывод напрашивается сам — он хорошо контролирует финансовые процессы. Наверное, это последнее, что могут у него отнять после подписания военного положения», — полагает эксперт.

«Каковы же цели многочисленных заявлений о введении военного положения, — задается вопросом Перенджиев. — В данном случае Порошенко действует в угоду тем силам, которые требуют введения военного положения. Он показывает, что в принципе от данного намерения не отказывается. Тут я бы сравнил его с Януковичем в чем-то. Янукович говорил: «Мы хотим подписать ассоциировано соглашение с Евросоюзом, но не сейчас, давайте позже». Из-за этого начали Евромайдан. Понятно, что были и иные причины, из-за чего начали Евромайдан, но повод был использован именно этот».

«Сейчас тоже может быть именно та же ситуация, что введение военного положения от него потребуют: «Или введение военного положения, или к власти придет кто-то другой». Тем более что угрозы такие в отношении Порошенко были, и они были публично известны, например, со стороны Яроша. Соответственно, в этой ситуации самое эффективное и безопасное одновременно для Порошенко — это просто как можно чаще и убедительнее об этом говорить», — высказал свое мнении эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе остается высокая вероятность обострения военных действий, не исключено также полномасштабное вторжение Вооруженных сил России. «Вероятность эскалации конфликта остается значительной. Полномасштабного российского вторжения по всем азимутам мы абсолютно не исключаем. Мы готовы, наши Вооруженные силы, дать отпор врагу», — сказал он.

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