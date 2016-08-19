Ростов-на-Дону, 19 августа, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Многочисленные жалобы по поводу вырубки лесополос в Ростовской области поступают в региональное отделение Общероссийского народного фронта. «Фронтовики» провели рейд и выявили несколько вопиющих фактов. Причем, в некоторых районах вырубке зеленых насаждений потакают чиновники, сообщили ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе ОНФ.

onf.ru Вырубка леса

Проинспектировали Багаевский, Аксайский, Веселовский и Егорлыкский районы не только «фронтовики», но и дендрологи Ботанического сада Южного федерального университета. В ходе проведенной проверки ситуация, сложившаяся в Егорлыкском районе, оказалась просто аховой. Выпилка деревьев была согласована с местными чиновниками, которые решили, что зеленые насаждения являются сухостоями, и они аварийно-опасны. Но эксперты вынесли иной вердикт: оставшиеся пни «жизнеспособны, а деревья в сенильной стадии не находились».

В действиях чиновников администрации полиция нашла признаки состава преступления. По предварительным расчётам, сумма ущерба составила около 3 млн рублей. Материалы уже переданы в донской следком.

Аналогичная ситуация сложилась в Аксайском и Весёловском районах. А в Багаевском районе вдоль трассы между станицей Ольгинской и Семикаракорском неизвестные спилили под корень около 1 километра деревьев. Но чиновники при этом умывают руки, мол, разрешений на это не выдавали.

«Для Ростовской области сохранение «зеленого щита» — задача, которая требует незамедлительного решения. Совместно с правоохранителями нам удалось приостановить этот негативный процесс. Однако важно полностью исключить подобные случаи в регионе», — прокомментировал эксперт регионального отделения ОНФ в Ростовской области Вячеслав Дранников.

«Фронтовики» направили запрос на имя прокурора Ростовской области с просьбой провести проверку исполнения природоохранного законодательства в муниципалитетах.

Отметим, что в 2014 году на этом деле «погорел» глава Малокаменского сельского поселения. Чиновник с декабря 2013 года по май 2014 года за оказание содействия в вырубке лесного фонда, добыче природного камня требовал от бизнесмена передачи ему ежемесячно 30 тыс. рублей. Деятельность осуществлялась без получения соответствующих разрешений. Задержали главу сельпо после получения 180 тыс. рублей.