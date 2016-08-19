Москва, 19 августа, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Сегодня, 19 августа, президент России Владимир Путин по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева назначил Ольгу Васильеву министром образования и науки, сообщается на сайте Кремля.

mggeu.ru Ольга Васильева

Васильева сменит на этом посту Дмитрия Ливанова, который теперь назначен спецпредставителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной.

Справка ИА REGNUM : Васильева Ольга Юрьевна — доктор исторических наук, профессор, заместитель начальника управления по общественным проектам администрации президента Российской Федерации.