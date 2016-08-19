«Жителям Латвии увеличили «минималку» на один проезд в трамвае»
Рига, 19 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Запланированное в 2017 году повышение минимальной зарплаты латвийцы практически не почувствуют, а для правящих партий это очень хорошая реклама, заявил руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов Петерис Кригерс, сообщает LETA.
Теперь партии могут рассказывать, что увеличили жителям минимальную зарплату «на один билет в рижском трамвае», добавил Кригерс. Он подчеркнул, что после уплаты налогов люди даже не почувствуют этого повышения. «Нужно было не возиться с повышением минимальной зарплаты, а вернуться к нормальной практике, повысив необлагаемый минимум», — сказал Кригерс, пояснив, что это было бы выгодно и государству, и работодателям, и работникам.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 августа партии правящей коалиции Латвии договорились, что минимальную зарплату в 2017 году повысят на 10 евро — до 380 евро в месяц. Как заявил премьер-министр Марис Кучинскис, такое решение было принято после ряда встреч политиков коалиции с представителями Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) и Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП). В свою очередь, Министерство благосостояния Латвии считает, что минимальную зарплату нужно повысить с нынешних 370 до 407 евро до уплаты налогов, что существенно способствовало бы росту благосостояния жителей, получающих минимальную зарплату, особенно семей с детьми, больше всего нуждающихся в поддержке государства. Минблаг напомнило, что с 1 июля минимальная зарплата в Латвии стала самой низкой среди стран Прибалтики и третьей самой низкой в ЕС.
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