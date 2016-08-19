Рига, 19 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Запланированное в 2017 году повышение минимальной зарплаты латвийцы практически не почувствуют, а для правящих партий это очень хорошая реклама, заявил руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов Петерис Кригерс, сообщает LETA.

Unsplash Внутри трамвая

Теперь партии могут рассказывать, что увеличили жителям минимальную зарплату «на один билет в рижском трамвае», добавил Кригерс. Он подчеркнул, что после уплаты налогов люди даже не почувствуют этого повышения. «Нужно было не возиться с повышением минимальной зарплаты, а вернуться к нормальной практике, повысив необлагаемый минимум», — сказал Кригерс, пояснив, что это было бы выгодно и государству, и работодателям, и работникам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 августа партии правящей коалиции Латвии договорились, что минимальную зарплату в 2017 году повысят на 10 евро — до 380 евро в месяц. Как заявил премьер-министр Марис Кучинскис, такое решение было принято после ряда встреч политиков коалиции с представителями Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) и Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП). В свою очередь, Министерство благосостояния Латвии считает, что минимальную зарплату нужно повысить с нынешних 370 до 407 евро до уплаты налогов, что существенно способствовало бы росту благосостояния жителей, получающих минимальную зарплату, особенно семей с детьми, больше всего нуждающихся в поддержке государства. Минблаг напомнило, что с 1 июля минимальная зарплата в Латвии стала самой низкой среди стран Прибалтики и третьей самой низкой в ЕС.

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