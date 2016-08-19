Москва, 19 августа, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Предложенная правительством РФ мера поддержки семей, единовременная выплата 25 тысяч рублей из средств маткапитала, востребована населением. Если на 1 августа заявление в Пенсионный фонд России о выплате подали более 692 тысяч семей, то на 10 августа — это почти 833 тысячи семей. Об этом сегодня, 19 августа, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сообщили в Минтруде РФ.

Александр Дейнека. Мать. 1932

«Выплаты уже идут полным ходом, — отметил Топилин. — Около 166 тысяч российских семей получили 25 тысяч рублей, которые смогут направить на любые семейные нужды. В общем объеме этим семьям было выплачено 4,1 млрд рублей».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году единовременную выплату из средств материнского капитала в размере 20 тысяч рублей более 2,2 миллиона человек.

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Напомним, материнский капитал — разовая мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2018 год включительно родился или был усыновлен второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети). Средства маткапитала можно использовать на три конкретные цели: на улучшение жилищных условий, на образование детей и формирование накопительной части трудовой пенсии матери.