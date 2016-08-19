Воронеж, 19 августа, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Воронежской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении «черных лесорубов» — они обвиняются в уничтожении деревьев на 38 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Иван Шишкин. Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872

По делу по статье «Незаконная рубка лесных насаждений организованной группой в особо крупном размере» проходят пять человек. Еще двое членов ОПГ обвиняются по статье о перевозке незаконно заготовленной древесины.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2015 года обвиняемый в урочище «Рамоньевская дача» около села Архангельское Аннинского района вырубили и вывезли деревья «дуб черешчатый». Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, оценивается в 38 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Аннинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы.