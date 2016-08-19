Манагуа , 19 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В Никарагуа начал работу первый Международный конгресс по безопасности и гигиене труда. В форуме принимают участие эксперты из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Коста-Рики, Панамы и Доминиканской Республики. Организаторы конгресса — Министерство труда и Министерством здравоохранения Никарагуа, комментирует Prensa Latina.

Загадка старику (фрагмент). Александр Дейнека. 1926

Первая леди Никарагуа, координатор правительственного совета по связям с общественностью Росарио Мурильо заявила, что конгресс проводится для обмена передовым опытом и выработки совместных решений в области безопасности труда. Конгресс проводится в рамках серии региональных встреч, в которых участвуют страны Центральной Америки.

Напомним, что основной целью управления безопасностью труда является организация работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, улучшению условий труда на основе комплекса задач по созданию безопасных и безвредных условий труда. Безопасностью труда называют состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов