Эль-Хасака, Сирия, 19 августа, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Сирийские вооруженные формирования курдов захватили несколько позиций у вооруженных сил правительства Сирии в городе Эль-Хасака, сообщает Reuters.

Kurdishstruggle Курдский повстанец

С таким заявлением выступил один из высокопоставленных членов Демократические силы Сирии Насер Хадж Мансур. По его словам, связанные с курдскими «Отрядами народной самообороны» формирования, захватили ряд правительственных зданий, в том числе здание колледжа экономики.

Ранее из-за столкновений с курдами официальный Дамаск, как сообщается, был вынужден нанести авиаудар по городу.