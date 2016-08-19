Москва, 19 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Советский Союз мог бы существовать и по сей день, как сегодня существует Евросоюз. Об этом 19 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Илья Репин. Император Александр I и император Наполеон на охоте. 1908

«Конечно же, СССР мог бы существовать и по сей день. А почему он не мог бы существовать, как существует по сей день Евросоюз? Никаких причин для того, чтобы СССР распался без посторонней помощи, не было. Другое дело, что те, кто оказывал эту постороннюю помощь — а его ненавидели очень мощные враги, — давили на точки естественной слабости, постепенное остывание идеологии, определённую трансформацию партийной номенклатуры, стремление превратить противоречие между трудом и капиталом в противоречие между трудом и управлением, а затем управленцев вновь превратить в капиталистов. Все эти объективные противоречия были, и их извне и изнутри сильно использовали», — сказал Кургинян.

По его словам, если бы не было достаточно мощных внутренних и внешних сил, «которые определённым образом воздействовали на то, чтобы СССР рухнул», то Союз «существовал бы и по сей день»: «Если бы даже внутри этих мощных внутренних и внешних сил, желающих обрушения СССР, нашлось бы нечто, готовое этому по-настоящему противодействовать, то внутри партии ещё нашлись бы какие-то точки воли и обновления, и можно было бы сохранить СССР».

Кургинян уверен, что «Советский Союз был принесён в жертву тому, что можно назвать мечтой о единой Европе»: «Настоящие творцы распада, находящиеся внутри страны, считали, что сейчас они отбросят киргизов, казахов и другие национальности, создадут демократическое государство, войдут в Европу и выкинут оттуда США. Это была очень мощная группа, которая всё время говорила о том, что партийная союзная химера мешает быть с Европой: зачем нам Киргизия, если нам подавай Бельгию? Таким образом возник конфликт между спецслужбами и партией, которая считала, что спецслужбы, являющиеся карающим мечом, вдруг имеют свой проект, и не СССР, а чего-то другого».

Политолог напомнил, что вот уже 25 лет «эта химера вхождения демократической России в Европу демонстрирует свою несостоятельность»: «Теперь мы занимаемся созданием Евразийского союза. А это что? Это ухудшенный вариант СССР».

Напомним, 19 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению попытался предотвратить подписание президентом СССР Михаилом Горбачёвым документа о прекращении существования Советского Союза. Попытка провалилась — СССР впоследствии прекратил своё существование.