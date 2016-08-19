Санкт-Петербург, 19 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В дополнение к действующей пилотной зоне платной парковки в центре Санкт-Петербурга в ближайшей перспективе появится еще семь зон, где оставить машину можно будет только за плату. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

radcliffe dacanay Парковка

В Центральном районе города будет организована еще одна парковочная зона на 182-х улицах, в Адмиралтейском районе — 4 парковочных зоны на 153 улицах, в Петроградском районе — 2 парковочные зоны на 141 улице. Проекты их создания будут готовы до конца 2016 года.

Конкурс на проведение проектно-изыскательских работ по расширению зоны платной парковки в Центральном районе Санкт-Петербурга уже объявлен. Аналогичные конкурсы по созданию платных парковок в Адмиралтейском и Петроградском районах будут объявлены в начале сентября.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга утвердил перечень из 476 улиц, на которых будет создана платная парковка. В ближайшем будущем в Центральном районе новые платные зоны появятся в границах всего района, в Адмиралтейском районе — в границах Обводного канала, в Петроградском районе — в границах Аптекарского и Петроградского островов.

«При выделении должного финансирования строительно-монтажные работы по расширению платной парковочной зоны мы начнем в 2017 году с вводом в эксплуатацию в конце 2017 — начале 2018 года», — уточнил директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Артем Хрюкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, за первые 6 месяцев 2016 года Санкт-Петербург заработал на платной парковке более 52 млн рублей. За первое полугодие платными машино-местами петербуржцы и гости города воспользовались 1,8 млн раз.

Пилотная зона платной парковки была введена 3 сентября 2015 года на 27 улицах, ограниченных Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Она рассчитана на 2900 мест. Плата за парковку взимается ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с 8:00 до 20:00. К 2017 году планируется создать еще 9 тысяч парковочных мест между Невским проспектом, Садовой улицей и набережной Невы.

Ранее власти Петербурга заявили, что будут расширять платное парковочное пространство на весь исторический центр города. При этом пока не планируется делать платным въезд автотранспорта в исторический центр города.