Москва, 19 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Министр образования РФ Дмитрий Ливанов может уйти в отставку в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства и Министерстве образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр образования Дмитрий Ливанов

По его словам, самый непопулярный министр в правительстве РФ может быть отправлен в отставку за месяц до выборов.

По данным ВЦИОМ, деятельность Ливанова оценивают всего в два балла большинство граждан РФ.

От комментариев отказались пресс-секретарь Ливанова Анна Усачева и пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Напомним, Ливанов стал министром образования России 21 мая 2012 года — тогда он был назначен указом президента РФ. Решение о его отставке также должен принять глава государства. На своем посту Ливанов неоднократно становился объектом критики: за реформу образования, сокращение количества школ и другие реформы.

В начале 2016 года Ливанов был выведен из состава высшего совета «Единой России».