Дакка, 19 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. На востоке Бангладеш поклонники сериала «Киранмалу» (Kiranmala) устроили драку, в ходе которой порезали и избили друг друга: в общей сложности пострадали порядка 100 человек, сообщает Agence France-Presse.

nversia.ru Нож

Потасовка произошла во время совместного просмотра ленты в ресторане деревни Дхол (район Хабигандж, Бангладеш). Ссора вспыхнула между двумя любителями кино.

«Двое мужчин поспорили из-за истории, рассказанной в эпизоде, их спор перерос в групповое столкновение», — сказал полицейский.

Разнимать участников бойни пришлось полицейским, пустившим в ход слезоточивый газ и резиновые пули. В результате стычки госпитализированы 15 человек, в общей сложности пострадали около ста человек.