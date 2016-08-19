Санкт-Петербург, 19 августа, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен получил в свое распоряжение первый состав из восьми вагонов модели 81−722.1/723.1/724.1, оборудованных асинхронным тяговым приводом (АТП), обеспечивающим снижение энергопотребления. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба подземки.

metro.spb.ru Новый состав Петербургского метрополитена

Современный состав прибыл в электродепо «Автово». Он выйдет на линию после приемо-сдаточных испытаний. Такими поездами будет укомплектована наиболее загруженная 1-я («красная») линия Петербургского метрополитена.

«По действующему договору метрополитен за счет средств собственной инвестиционной программы до 2020 года получит от производителя (ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод») двадцать составов сформированных из вагонов указанных моделей», — отметили в пресс-службе.

Салоны новых вагонов оснащены зонами для маломобильных пассажиров, современным освещением на базе полупроводников, системой принудительной вентиляции и цифровой информационной системой.

Одновременно метрополитен получил от ООО «Вагонмаш» третий из запланированных по госконтракту на 2016 год состав, также состоящий из вагонов с АТП. Эти составы приобретаются за счет средств городского бюджета. Девять таких составов успешно эксплуатируются в метрополитене последние три года. В ближайшие два года метрополитен должен получить еще 32 шестивагонных состава для работы на 3-й линии, отметили в пресс-службе подземки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года общественный транспорт Петербурга подвергнется значительному обновлению. Помимо упомянутых составов для 3-й линии, в адресной инвестиционной программе комитета по транспорту предусмотрено приобретение четырех составов для метро в 2018 году.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поручил проработать вопрос по закупке дополнительно 40 вагонов метро (пять составов) к уже объявленному ГУП «Петербургский метрополитен» конкурсу на поставку 162 вагонов. Этим будет удовлетворена общая потребность в 354 новых вагонах к обслуживанию жителей и гостей ЧМ-2018. На развитие метрополитена в 2017 году планируется выделить около 2,9 млрд рублей.