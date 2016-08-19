Москва, 19 августа, 2016, 12:14 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Дезинтеграция Евросоюза будет выгодна для России — с отдельными европейскими странами Москве выстраивать отношения гораздо удобнее, однако ожидать развала ЕС в ближайшей исторической перспективе было бы преждевременно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«России всегда было легче выстраивать отношения с отдельными европейскими государствами, с элитами этих государств, нежели с бюрократическими элитами ЕС», — заявил Емельянов.

«Если члены ЕС обретут больше суверенитета, то для России это будет позитивно, поскольку бюрократия ЕС настроена очень антироссийски и находится под жестким контролем американцев», — подчеркнул он.

То, что Евросоюз находится в состоянии глубокого кризиса, вполне очевидно, говорит парламентарий. «Вместо свободного объединения народов, основанного на ценностях свободы и демократии, получилась новая бюрократическая империя, которая имеет в своей основе не ценности прав человека, а стала инструментом геополитической экспансии на Восток», — рассуждает депутат.

«Естественно, европейцам это не очень нравится — отсюда различные проекты по выходу из Евросоюза», — добавил первый замглавы фракции «Справедливой России».

В то же время надо иметь в виду, что такие глобальные процессы, как разрушение империй, происходят в результате мировых катаклизмов и под активным внешним воздействием, подчеркнул Емельянов: «На основе только лишь внутренних противоречий государства обычно не разрушаются».

«Пока никто из мировых игроков не предпринимает целенаправленных действий по разрушению ЕС, включая Россию и Китай. Американцы, наоборот, эту структуру поддерживают. Поэтому, хотя процессы дезинтеграции будут нарастать, они будут протекать довольно медленно», — подытожил парламентарий.

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19 августа стало известно о том, что в голландская Партия свободы разрабатывает проект референдума о выходе Нидерландов из состава Евросоюза. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на лидера партии Герта Вилдерса. Благополучие Нидерландов зависит от самостоятельности и возможности самим принимать решения, считает Вилдерс. В частности, речь идет о восстановлении экономических отношений с Россией, которые являются одним из приоритетных торговых направлений для Голландии, добавил он.