Пекин, 19 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о временном отстранении китайской пловчихи Чэнь Синьи после того, как спортсменка не прошла допинг-тест.

tpsdave Пловчиха

Ассоциация плавания КНР прокомментировала решение международного суда, отметив, что китайская ассоциация уважает решение CAS. Кроме того, представитель ассоциации заявил, что китайские специалисты уже приступили к детальному изучению данного вопроса.

В ассоциации подтвердили, что пробы пловчихи дали положительный результат на содержание в организме гидрохлоротиазида — вещества, которое не сказывается на физических показателях спортсменов, но облегчает процесс восстановления после тренировочного процесса. Препарат был добавлен в список запрещенных веществ в 2016 году., пишет «Сина синьвэнь».

Китайская делегация потребовала начать полное расследование дела для того, чтобы прояснить факты и наказать виновных в соответствии с международными правилами.

18-летняя спортсменка ранее выиграла четвертое место в женском заплыве на 100 м.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 августа Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило лицензию китайского антидопингового агентства. Согласно заявлению WADA, Пекин полностью устранил все выявленные недочеты, благодаря чему национальное агентство может официально возобновить свою работу.