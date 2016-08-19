Ростов-на-Дону, 19 августа, 2016, 11:35 — ИА Регнум.



фото из личного архива Михаила Ермакова Покорение Эльбруса

Кадеты Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса — неоднократного победителя во всероссийском конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус», воспитанники Морозовского казачьего кадетского корпуса, а также ученики школы №2 и представители клуба «Витязь» покорили наивысшую точку России и Европы. Команда водрузила кадетское знамя на Эльбрусе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа педагог дополнительного образования по туризму Белокалитвинского корпуса Михаил Ермаков, экспедиции предшествовала серьезная подготовка.

«К восхождению на Эльбрус готовились с 2015 года. Проходили сборы в Архызе, Приэльбрусье, в путь отправились только самые подготовленные. Лакмусовой бумажкой для включения в группу стало выполнение 3 разряда по альпинизму. Не все прошли стадию отбора. Дополнительные занятия перед отправлением на Кавказ состоялись дополнительные сборы в Зайцевке — идеальном месте для скалолазания», — поделился Ермаков.

По его словам, самым сложным стал путь восхождения по скалистой местности — на юго-западную вершину пика Монгольской Народной Республики (МНР) — потухшего вулкана. Нелегкими оказались последние 300 метров восхождения на Эльбрус, когда не хватает воздуха.

«Поднимались в тумане, так как у приюта «Седловина» опустились облака. Психологически на молодых ребят, которым по 16−17 лет, это давило, так как они впервые поднимались на Эльбрус. Им тяжело давался каждый шаг, но они преодолели трудности и «через не могу» добрались до вершины. Кадеты долго готовились к этому событию, упорно тренировались, конечно, они заслужили эту радость и счастье», — сказал Михаил Ермаков.

Отметим, что впервые команда из числа донских кадет поднялась на Эльбрус под руководством Ермакова в 2010 году.