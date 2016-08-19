Лондон, 19 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В связи с событиями 25-летней давности в Москве, когда 18 августа 1991 года в СССР был создан просуществовавший до 21 августа и временно отстранивший от власти президента СССР Михаила Горбачёва Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), британская газета The Times опубликовала статью на тему сегодняшнего восприятия гражданами России событий тех лет.

GK87 Ввод войск в Москву во время Августовского путча 1991 года

Издание утверждает, что по итогам «недавнего опроса» половина российских граждан не может вспомнить, что происходило во время событий 18−21 августа 1991 года. Эта невозможность восстановить детали происходящего российскими гражданами объясняется тем, что «на Россию нахлынула волна ностальгии» по Советскому Союзу.

Издание само даёт оценку произошедшему в те августовские дни, называя акцию ГКЧП попыткой государственного переворота, вызванной недовольством связанных с КГБ «чиновников-противников горбачёвских реформ».

По словам автора статьи, российское руководство запретило провести в стране памятные мероприятия в честь «тысяч граждан России, которые поспособствовали поражению» ГКЧП в 1991 году. Этот запрет, пишет издание, укладывается в проводимую президентом России Владимиром Путиным политику «наступления на демократические свободы» в РФ.

Напомним, ГКЧП был создан 18 августа 1991 года и просуществовал до 21 августа. Главной целью ГКЧП объявили сохранение территориальной целостности СССР. 21 августа члены ГКЧП были арестованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным соцопросов, о событиях 19−21 августа не помнит или не знает половина граждан России старше 18 лет.