Москва, 19 августа, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В Москве 25 лет назад начался так называемый августовский путч: по Всесоюзному радио в 06:00 мск было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Марка СССР. 1939

В «Заявлении советского руководства» говорилось о болезни президента СССР Михаила Горбачева и передаче его полномочий председателю ГКЧП, вице-президенту Геннадию Янаеву.

В Москву по приказу представителей высших эшелонов власти вводят войска, Горбачев был изолирован в своей резиденции в Форосе (Крым). Главной целью членов ГКЧП было объявлено сохранение территориальной целостности СССР: они добивались срыва подписания нового союзного договора — Горбачев в апреле 1991 года начал Новоогаревский процесс, был разработан проект Союза Суверенных Государств (ССГ), его подписание должно было состояться 20 августа.

Возле Белого дома днем 19 августа собралось несколько тысяч протестующих, к ним вышел президент РСФСР Борис Ельцин. В своем «Обращении к гражданам России» он назвал ГКЧП государственным переворотом, а его участников объявил государственными преступниками.

21 августа члены ГКЧП были арестованы, союзный договор был подписан, КПСС запрещена, а через четыре месяца не стало СССР. По данным соцопросов, о событиях 19−21 августа не помнит или не знает половина граждан России старше 18 лет. «Победой демократии» назвали ГКЧП 8% опрошенных, 30% охарактеризовали события августа 1991 года как «трагические», имевшие гибельные последствия для страны и народа. Еще 35% сочли ГКЧП эпизодом «борьбы за власть».