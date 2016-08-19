Москва, 19 августа, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) намерен направить письма председателю ЦИК Элле Памфиловой и председателю Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентину Горбунову с просьбой вернуть дебаты в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Письмо главе ЦИК Элле Памфиловой

После прошедшей накануне в МГИК жеребьевки кандидаты-одномандатники в депутаты Госдумы узнали, что дебаты между ними в столице отменяются по причине нехватки эфирного времени. Каждый из них получит возможность записать 25-секундный ролик, которые в определенное время, блоком (все ролики кандидатов от какого-либо округа расположены внутри блока в случайном порядке), будут демонстрироваться на двух телеканалах — «Москва 24» и «Доверие».

«Отказ от дебатов — это игнорирование интересов избирателя или боязнь власти показать своих кандидатов — «товар лицом», желание защитить их от неудобных вопросов, после которых приходится только краснеть», — считает парламентарий.

Нилов напомнил, что Госдумой был принят закон, обязывающий кандидатов лично участвовать в дебатах, инициатива внесена и поддержана «Единой Россией». «Зачем тогда принимали этот закон? Отказ от дебатов — это что, рука помощи кандидатам, которые могут на них выглядеть невнятно и опозорить политическую партию, которая их выдвинула?» — возмущен депутат.

Ранее член МГИК Михаил Петров пояснил, что кандидатам по одномандатным округам холдинг «Москва-медиа» выделил по 300 минут каналах «Москва 24» и «Доверие». Время разделили на всех одномандатников, получилось по 1 минуте 40 секунд на каждого. Если на кандидата приходится менее пяти минут, то закон позволяет не проводить дебатов.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года по смешанной системе: из 450 мандатов 225 будут распределены среди кандидатов из партийных списков, и еще 225 — среди одномандатников.