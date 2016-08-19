Вашингтон, 19 августа, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Нравоучения со стороны бывшего генсека НАТО и в прошлом премьер-министра Дании Андерса Фога Расмуссена в адрес США демонстрируют отношение и неблагодарность стран-членов блока к тому, что для них делает Вашингтон. Тот факт, что к управлению альянсом причастны такие как он, является аргументом против Североатлантического блока, пишет Даг Бэндоу в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыцарь

Дания — «креветка» в европейском океане, приятное место для проживания, но с геополитической точки зрения она ничто. Поэтому никому не интересно, что датчане думают о состоянии дел в мире, поскольку они не в состоянии ничего изменить. Это так, пока страна не получит контроль над вооруженными силами другого государства, а именно США — крупнейшего «кита» в регионе.

Такой подход лидеров небольших государств, входящих в Североатлантический альянс, бывший премьер-министр Дании Расмуссен продемонстрировал в интервью американскому политическому обозревателю Politico. В своем интервью Расмуссен напоминал американского неоконсерватора, который всеми силами продвигает «миропорядок во главе с США», достигаемый, конечно же, усилиями граждан самих США.

По интервью, считает автор, создается впечатление, что бывший генсек НАТО боится, что победивший на выборах в США Дональд Трамп решит отказаться от уникальной международной роли Вашингтона. Расмуссен, кажется, в ужасе от перспективы того, что Трамп решит не защищать те страны, которые мало что делают для собственной обороны. Такой шаг, по словам бывшего главы правительства Дании, «подорвет солидарность внутри альянса». О какой солидарности может идти речь, считает Бэндоу, если большая часть европейских государств сознательно сидит на шее граждан США?

Выступил Расмуссен и с критикой желания Трампа добиться улучшения отношений с Россией. Не то чтобы у Дании в этом вопросе есть какой-либо интерес. В случае конфликта Дания мало чем сможет поспособствовать победе над Россией. Начнись столкновение бронетанковых дивизий, нанесение авиаударов по защищенным объектам или обмен ядерными ударами, Копенгаген останется в стороне.

Не нравится Расмуссену и желание республиканцев отказаться от обязательств военной помощи Киеву, поскольку так «запад теряет демократическую Украину». Но когда это «Запад» заполучил Киев, который сильно разделен и политически, и культурно? — задается вопросом автор. Стоит ли перспектива «демократической Украины» — что бы это ни означало на практике — войны с Россией? И такой войны с Россией, в которой будут участвовать все члены НАТО, в том числе и Дания, а не один Вашингтон.

Несомненно, отмечает Расмуссен, что в сохранении «международного порядка» заинтересованы «сами США». Очевидно, что это в интересах не только США, но и стран Европы, которые не могут заставить себя тратить больше на собственную безопасность, не говоря уже о проведении операций за пределами своих границ.

В случае ухода США из Европы, предостерегает Расмуссен, в регионе возрастет влияние России. Это, в свою очередь, приведет к повышению градуса враждебности в ЕС. Но разве Европа настолько слаба, несостоятельна и глупа, чтобы не справиться с «любыми проказами со стороны Владимира Путина?» Более того, политические и экономические связи США с ЕС никуда не исчезнут после того, как войска США больше не развернуты на Европейском континенте. Если же европейцы столь вероломны, что их лояльность нужно покупать обещаниями того, что с них будет снята ноша собственной обороны, тогда США лучше уходить оттуда прямо сейчас.

Расмуссен готов разбрасываться жизнями граждан США, критикуя слоган Трампа «Америка прежде всего!». Он называет его «оторванным от того, чем в действительности является роль США», то есть — от роли «мирового лидера». Как у супердержавы, у США «есть особые обязательства. Будучи единственной в мире супердержавой, вы [США] не можете позволить себя говорить «Америка прежде всего!». Если США не будут играть свою роль «глобального лидера», «более слабые игроки попытаются оказать свое региональное влияние». К ним Расмуссен относит Россию, Китай и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Автор подчеркивает, что пока Расмуссен ноет по поводу угрозы со стороны России, он не может объяснить, почему правительства европейских стран не прошли самое важное с конца холодной войны испытание. Почему страны-члены НАТО не тратят больше на альянс, почему они не готовы направлять свои войска на восточные границы блока, а также почему они не хотят вступать в военную конфронтацию с Москвой по вопросу Украины. И ведь возьми на себя США ту самую роль, за которую выступает Расмуссен, большинство европейцев Вашингтон не поддержат.

Расмуссен также отмечает — используя риторику в стиле неоконсерваторов, — что предотвращение конфликтов, пока они незначительны и легко решаемые, «в интересах США», поскольку так эти конфликты обойдутся Вашингтону дешевле, чем сдерживания разросшегося конфликта «под крышкой».

Автор задается вопросом, откуда у бывшего генсека альянса убежденность, что официальные лица США способны увидеть потенциальные катастрофические конфликты заранее и предотвращать их эффективно? Какое из американских вторжений дало ему основания на это надеяться? Вьетнам? Ирак? Сомали? Гаити? Ливия? Косово? Йемен? Афганистан? Вмешательство в конфликты там привело к тяжелым, а иногда и к катастрофическим последствиям, для устранения которых приходилось проводить еще не одну операцию.

Таким образом, заключает автор, тот факт, что кто-то с такими крайними и нереалистическими взглядами, как у Расмуссена, играл ключевую роль в альянсе, является еще одним аргументом против блока НАТО. Благодаря ему становится понятно, откуда берутся такие люди, как Трамп. Нет более эффективного средства, чтобы вызвать негативную реакцию в США, чем заставить выслушивать лекции от лидеров маленьких государств, таких как Расмуссен или Столтенберг, чьи страны мало что дают альянсу, но занимают воинственные позиции, наращивая свою враждебность по указке еще более мелких и уязвимых стран на востоке НАТО. Эти страны ведут себя так, обращает внимание автор, как будто у них есть неотменяемое право получать защиту от США, несмотря на то, что сами они мало что делают для своей защиты.

Быть мировым полицейским — не обязанность США. Как и не является обязанностью Вашингтона защищать интересы богатых союзников, вроде Дании и других стран Европы. Не нанимались США и на то, чтобы жертвовать своими человеческими и материальными ресурсами для подавления трагических, но неважных конфликтов по всему миру. Вашингтон должен заняться защитой США — своих граждан, территории и систем свобод и собственности.

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