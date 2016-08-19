Амстердам, 19 августа, 2016, 09:07 — ИА Регнум. В Нидерландах ради отмены антироссийских санкций может пройти референдум о членстве страны в ЕС, аналогичный Brexit. Такой проект готовит третья партия в стране — Партия свободы, заявил ее лидер Герт Вилдерс газете «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

По его словам, вопрос с референдумом о членстве страны в ЕС необходимо решить как можно скорее: это показали события последних месяцев. Вилдерс пояснил, что восстановление связей с Россией — это приоритетное направление для такой традиционно торговой страны, как Нидерланды.

А Голландия не может отменить санкции против России и восстановить торговлю: Брюссель диктует, с кем Амстердам должен иметь экономические и политические отношения. Даже в случае принятия парламентом решения об отмене санкций, их нельзя снять — в Евросоюзе действует принцип верховенства права ЕС над национальной правовой системой.

Вилдерс подчеркнул, что снятие антироссийских санкций в настоящее время — это «необходимое условие нашего благополучного будущего», поскольку страна станет экономически сильнее благодаря связям и торговле с Россией. «Брюссель принимает решение, исходя лишь из своих интересов, не прислушиваясь к мнению людей», — сказал политик.

Вторым значимым поводом для проведения как можно скорее референдума о выходе из ЕС является проблема с мигрантами. «Самая большая угроза сегодня — это неконтролируемый поток мигрантов, которые, чтобы попасть в Нидерланды, пересекают несколько безопасных стран», — сказал лидер партии, подчеркнув, что едут мигранты в Голландию за социальными пособиями, а вместе с ними в страну проникают террористы.