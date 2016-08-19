Москва, 19 августа, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Сызрань — Саратов — Волгоград» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, сообщается на сайте правительства РФ.

Christopher Sessums Новая дорога

Включение автомобильной дороги в перечень будет способствовать развитию международной транспортной сети, развитию приграничного сотрудничества России и Казахстана, позволит улучшить качество обслуживания участников дорожного движения и повысить его безопасность.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Сызрань — Саратов — Волгоград» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана имеет протяжённость 325,003 км и состоит из участков: обход города Саратова — 13,9 км; мостовой переход через реку Волга у села Пристанное — 13,37 км; обход города Энгельса — 17,955 км; Энгельс — Ершов — Озинки — граница Казахстана — 279,778 км.