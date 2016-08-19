Анкара, 19 августа, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Постоянный представитель Турции в Европейском союзе Селим Енель заявил, что Анкара хотела бы к 2023 году привести Турцию к членству в ЕС: «это было бы торжественным венцом 100-летия Турецкой республики». Об этом Енель сообщил в интервью немецкой газете Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закрытое небо

«Правительство Турции хочет, чтобы страна вступила в ЕС к 2023 году», — сказал Енель. Постпред пояснил, что такой срок требуется для создания более благоприятных условий вступления Турции в ЕС: сейчас это не так, хотя ситуация может и перемениться.

Напомним, вопрос вступления Турции в ЕС обсуждается Анкарой и Брюсселем не первый год. Турция является членом таможенного союза с ЕС с 1996 года. Анкара подала заявление на вступление в ЕС в апреле 1987 года, статус кандидата она получила лишь в 1999 году.

В декабре 2004 на саммите в Брюсселе ЕС объявил дату начала переговоров по вступлению Анкары в союз — 3 октября 2005 года. Вхождение Турции в ЕС до сих пор обсуждается: ЕС требует от Анкары выполнить пять оставшихся пунктов соглашения, с некоторыми из которых (касаются смягчения антитеррористического законодательства в Турции) Анкара не соглашается.