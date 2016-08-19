Берлин, 19 августа, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Немецкая авиакомпания Eurowings намерена прекратить полёты в Россию по экономическим причинам: лоукостер перестанет летать из-за низкого спроса, пишет газета «Коммерсантъ».

aviationnews.eu Самолет авиакомпании Eurowings

Информацию о прекращении полётов подтвердили в администрации авиакомпании. Издание отмечает, что пассажиропоток на международных линиях в Россию продолжает падать с прошлого года.

«Направление не оправдало высоких ожиданий компании», — сообщил представитель Eurowings. Авиаперевозчику теперь предстоит решить проблему с пассажирами, уже купившими билеты из России в Германию и на обратные рейсы.