Амстердам, 19 августа, 2016, 07:18 — ИА Регнум. В Нидерландах одна из Партий — Партия свободы — разрабатывает проект референдума о выходе страны из состава Евросоюза, пишет газета «Известия» со ссылкой на лидера партии Герта Вилдерса.

proza.ru Нидерландский exit?

По его словам, благополучие Нидерландов зависит от самостоятельности и возможности самим принимать решения. «События последних месяцев показали, что мы должны скорее решить вопрос с референдумом о членстве в ЕС. Брюссель не должен диктовать, с кем нам иметь экономические и политические отношения». — сказал Вилдерс, пояснив, что речь идет о восстановлении экономических отношений с Россией — приоритетным торговым направлением для Голландии.

Издание уточняет, что парламент сам не может снять антироссийские санкции: в Евросоюзе действует принцип верховенства права ЕС над национальной правовой системой. Поэтому вопрос о снятии санкций напрямую связан с независимостью страны, отмечает политик.

«Брюссель принимает решение, исходя лишь из своих интересов, не прислушиваясь к мнению людей», — сказал лидер третьей по значимости партии страны. «Наша партия давно говорит о необходимости выхода из Евросоюза, но только сейчас, после того, что случилось в Великобритании, мы можем рассчитывать на Nexit в ближайшее время, до проведения парламентских выборов (март 2017 года)», — считает Вилдерс.

Напомним, по результатам Brexit (словосочетание, образованное от английских слов «Britain» и «Exit») — голосования граждан Великобритании о членстве страны в Евросоюзе — 52% жителей высказались за выход страны из «Объединенной Европы». Результаты референдума были приняты руководством страны в качестве «руководства к действию» — страна находится в процессе постепенного выхода из ЕС.