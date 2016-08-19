Пекин, 19 августа, 2016, 06:46 — ИА Регнум. В ближайшие дни в акватории Японского моря пройдут масштабные учения Северного флота ВМС НОАК. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте китайского флота.

military.china.com ВМС НОАК

В заявлении подчеркивается, что учения являются запланированными и не направлены на запугивание третьих стран. В маневрах примут участие около 8 кораблей, самым большим из которых является ракетный эсминец «Сиань», пишет «Сина синьвэнь».

По сценарию учений, корабли разделятся на 2 группы, после чего пройдет имитация морского сражения. Кроме того, все военные корабли проведут стрельбы, по результатам которой будет объявлен самый боеспособный корабль.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле 2016 г. в КНР прошли одни из самых масштабных сухопутных учений в истории НОАК. В учениях приняли участие военнослужащие 31-й армии Восточного театра командования и 47-й армии Западного театра командования,