Кишинёв, 19 августа, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Буюканский районный суд столицы Молдавии Кишинева обнародовал приговор по делу о попытке подкупа депутатов молдавского парламента в 2014 году. Как сообщило кишиневское издание Ziarul de Garda, в тексте приговора утверждается, что речь шла о попытке подкупа семи депутатов от правящей проевропейской коалиции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ни имен депутатов, которых пытались подкупить, ни имен тех, кто стоял за этой попыткой в документе нет. Вместе с тем отмечается, что люди, пытавшиеся коррумпировать молдавских депутатов, «тесно связаны с Россией», а их целью было «установление рычагов контроля над парламентом Молдавии с целью продвижения своих интересов».

Упоминается также, что данные события происходили накануне подписания и ратификации молдавским парламентом Соглашения об ассоциации с ЕС. И по версии, изложенной в материалах дела, в Молдавии тогда планировалось реализовать «сценарий схожий с украинским», спровоцировать политический кризис и сменить власть. Деньги на реализацию замысла якобы выделяло посольство России в Молдавии.

ИА REGNUM отмечает, что ранее молдавский суд приговорил двоих человек по данному делу, которые якобы пытались передать через посредников по 250 тыс. евро нескольким депутатам от проевропейской коалиции. Главный обвиняемый по делу Виталий Бурлаку получил 11 лет тюрьмы, однако наказание не отбывает, так как перед вынесением приговора покинул страну и по предположению молдавского следствия находится в Приднестровье. Его «подельница» Ирина Баглай получила три года лишения свободы с двухлетней отсрочкой.