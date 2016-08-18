Париж, 19 августа, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Железнодорожный вокзал вблизи парка развлечений «Диснейнд» в Париже эвакуирован, полицейские не допускают посетителей парка развлечений в здания вокзала. Об этом 18 августа сообщает Associated Press.

Парижский «Диснейленд»

Сообщается, что сотрудники полиции закрыли доступ к вокзалу после сообщения о возможном минировании станции. Полицейские осматривают территорию вокзала, саперы приступили к обследованию подозрительного пакета, оставленного кем-то из пассажиров.

Эвакуация во французском «Диснейленде» — уже не первая в этом месяце. Как сообщало ИА REGNUM, в августе полицейские несколько раз закрывали железнодорожную станцию парка развлечений из-за сообщений о «подозрительных предметах». 11 августа был эвакуирован сам «Диснейленд».

Меры повышенной безопасности введены в торговых и развлекательных центрах Европы после атак террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) — теракты исламистов в Париже, Брюсселе, Мюнхене, Каннах и других городах в 2015 — 2016 году унесли жизни десятков человек. На всей территории Франции действует режим чрезвычайного положения, введённый после террористических атак в Париже в ноябре 2015 года, который до сих пор не отменен.