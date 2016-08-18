Москва, 18 августа, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Официальный Киев отказал кандидатам в депутаты Госдумы России от «Партии народной свободы», более известной под названием «ПарНаС», в праве агитировать и избираться в российском Крыму, сообщает «Лайф».

Морская галька

«Оппозиционерам» отказали в транзитной визе, поскольку официальный Киев до сих пор считает Крым «временно оккупированной территорией», входящей в состав Украины, и хотя на данный момент исполнение украинских законов в этом регионе не происходит, разрешения на избрание в российский законодательный орган нельзя дать даже партии, призывающей вернуть Крым, население которого выразило свою волю на всеобщем референдуме, обратно в состав Украины.

Напомним, 15 августа члены «ПарНаС» обратились в Генеральное консульство Украины с просьбой выдать им транзитные визы в Крым, объясняя это тем, что они хотели бы обеспечить соблюдение норм «международного права».

Напомним, Крым является территорией России и российские граждане ездят туда без виз, несмотря на протесты официального Киева. Но партия «ПаРнаС» считает, что полуостров нужно вернуть Украине и ставит это одной из задач в своей предвыборной программе. Видимо, именно этот пункт своей предвыборной программы её члены хотели донести до крымчан таким экстравагантным способом.