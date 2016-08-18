Берлин, 18 августа, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Правовой спор с поставщиками вызывал перебои на заводах Volkswagen (VW) в Германии, передаёт Business Insider.

Эмблема Volkswagen

Информационное агентство Deutsche Presse-Agentur сообщило 18 августа, что немецкая компания подтвердила информацию газеты Bild. Последняя отмечала, что концерн с 20 по 29 августа планирует прекратить выпуск модели Golf на своём заводе в Вольфсбурге.

Другой завод VW в Эмдене, который производит марку Passat, уже выразил готовность сократить производство на следующей неделе (22−29 августа).

Министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лис и член наблюдательного совета VW раскритиковал поставщиков за то, что те не доставили части автомобилей. Он сказал, что это оказалось «тяжёлым бременем» для немецкого автогиганта.